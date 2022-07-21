الأن وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم استخراج نتيجة الاساس ولاية الجزيرة وكل الولايات result.esudan.gov.sd

وزارة التربية والتعليم السودانية، بعد إجازة عيد الأضحى، ينتظر الطلاب وأولياء أمورهم بحماس كبير نتائج الشهادة الأساسية فِيْ دولة السودان، وسيتم إعلان النتيجة قريبًا لجميع الطلاب، وفقًا لـ هُو شرح. وأعلن الوزير أن النتائج ستكون متاحة وإعلانها فور الانتهاء من متابعة الملاحظات والتقرير، وفِيْ هذا المقال سنتحدث عن كل ما يتعلق بنتائج الشهادة الأساسية لعام 2022. .

وزارة التربية والتعليم السودان

وزارة التربية والتعليم السودانية، بعد عدد لا حصر له من الطلاب والطالبات، انتظرت نتائج شهادة التأسيس. أكدت المصادر المختصة بوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم أنه من المتوقع الانتهاء من التدقيق والتصحيح وة فِيْ المستقبل القريب من خلال ضبط اختبارات تلاميذ الصف الثامن وهِيْ امتحانات مخصصة لفئة أساسي. شهادة يفترض أن يكون جميع الطلاب قد شاركوا فِيْها، خلال شهر مايو، ومن المتوقع أن يتم الآن إجراء الاختبار النهائي للاستعدادات والتجهِيْزات، وذلك قبل الإعلان رسميًا عن نتائج الشهادة الأساسية. بولاية الخرطوم، كَمْا سيتم الإعلان عنها من خلال الموقع الإلكتروني المخصص من قبل وزارة التربية والتعليم.

استخراج نتيجة دولة الجزيرة الأساسية

كيف تعرف استخراج النتيجة الأساسية لدولة الجزيرة فِيْ حالة ترقب شديد من جانب الطلاب وأولياء الأمور لإعلان نتيجة شهادات التأسيس التي يتقدم فِيْها جميع الطلاب لامتحاناتهم، وهذا هُو خلال شهر مايو فِيْ كل مدرسة.

تحديث يوم 20 يوليو الجاري حيث من المنتظر إعلان نتائج شهادة التأسيس اليوم الأربعاء بولاية الجزيرة ومن المنتظر إعلان الخرطوم السبت المقبل هذا العام.

رَابِطْ لاستخراج نتيجة شهادة التأسيس بولاية الخرطوم برقم المقعد

يمكن للطالب أو الطالب أو أولياء أمورهم استخراج نتائجهم الخاصة لشهادة التأسيس والتحقق منها، فقط برقم مقعدهم، بعد موافقة وزارة التربية والتعليم على موقع إلكتروني رسمي، باتباع بعض الخطوات البسيطة على النحو التالي (فِيْ البداية يجب على الطالب زيارة موقع معين وزارة التربية والتعليم السودان بعد ذلك يمكن للطالب اختيار أيقونة النتائج من خلال الصفحة الرئيسية للموقع، وسيقوم الطالب بعد ذلك بتسجيل بياناته وهِيْ بيانات بسيطة “اسمك ورقم مقعدك”. من النتيجة

إستشارة بشأن نتائج الصف الثامن نتيجة الشهادة الأساسية السودان

تحديث تم الإعلان عن نتائج شهادة التأسيس لولاية الجزيرة وولاية نهر النيل والقضارف بجمهُورية السودان، ومن المنتظر الإعلان عن نتائج الشهادة السادسة بولاية الخرطوم بعد المؤتمر الصحفِيْ. المقرر عقده يوم السبت المقبل 23 يوليو 2022.