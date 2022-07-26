الأهلي أم الزمالك.. محمد صلاح ينصح نجم بيراميدز بوجهته المقبلة

قدم الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الأول لكرة القدم نصائح لنجم بيراميدز بشأن وجهته المقبلة.

وكشف محمد شيحة وكيل اللاعبين، نصيحة محمد صلاح لإبراهيم عادل مهاجم فريق بيراميدز الأول لكرة القدم، بشأن مستقبله.

وقال شيحة في تصريحات تلفزيونية إن محمد صلاح نصح إبراهيم عادل بالسعي إلى الاحتراف الأجنبي.

وأوضح أن هناك اهتماما كبيرا من مسؤولي الأهلي والزمالك بالتعاقد مع إبراهيم عادل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة

يستعد النادي الأهلي بقيادة ريكاردو سواريز لمواجهة نظيره المصري المقاصة في الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي ومصر المقاصة مساء الأربعاء المقبل بملعب المقاولون العرب.

موعد مباراة الزمالك والمستقبل

يستعد الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك لمواجهة نظيره المستقبل في اليوم السابع والعشرين من مسابقة الدوري.

وتقام المباراة الخميس المقبل في تمام الساعة 2100 بتوقيت القاهرة حيث يتصدر الزمالك 60 نقطة.