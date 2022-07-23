الأهلي السعودي يفاوض مهاجم منتخب مصر

كشفت تقارير إعلامية سعودية عن اهتمام مسؤولي النادي الأهلي جدة بالتعاقد مع المهاجم المصري للانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب موقع “سعودي سبورت” السعودي، كشف الإعلامي طلال العتيبي عن مفاوضات الأهلي مع الدولي المصري أحمد حسن كوكه مهاجم أولمبياكوس اليوناني لتوظيفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح أن الأهلي السعودي يعتزم ضم كوكا لتعويض المهاجم السوري عمر السومة الذي قرر مجلس إدارة النادي الرحيل رسميا بعد هبوط الفريق.

أحمد حسن قوجة هو أحد المهاجمين البارزين ولديه خبرة كبيرة وقدرة هجومية عالية، ولعب مع أندية مختلفة في مسيرته الكروية.

بدأ كوكا مسيرته في النادي الأهلي المصري، ويلعب الآن مع أولمبياكوس، منذ صيف 2022، لكنه على سبيل الإعارة منذ تلك الفترة في سبورتينغ براغا، البرتغال، وكونيا سبور، تركيا.