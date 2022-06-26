الأهلي القطري يكشف حقيقة طلب ضم يوسف أوباما من الزمالك

كشف نيبوشا نوفوفيتش، مدرب الفريق الأول لنادي الأهلي القطري، عن حقيقة الرغبة في ضم يوسف إبراهيم أوباما لاعب الزمالك.

وأوضحت تقارير إعلامية أن نادي الأهلي القطري طلب ضم يوسف أوباما من الزمالك، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال نيبوشا في تصريحات متلفزة “أتابع الدوري المصري باستمرار، وألاحظ أنه يتقدم كثيرًا خلال الفترة الأخيرة، وسيتقدم أكثر من ذلك، لأنه يضم العديد من الفرق المتميزة مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز”.

وتابع “يوسف أوباما لاعب ذو خبرة كبيرة لكنه لم يشارك مؤخرًا في مباريات الزمالك”.

وتابع “لدى أوباما الكثير ليقدمه للزمالك وكرة القدم المصرية، مشيرًا إلى أنه استمتع بقيادته الفنية في الأبيض رغم صعوبة ذلك”.

وستواجه الزمالك نظيرتها سيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء 28 يونيو على استاد القاهرة الساعة التاسعة والنصف ليلا في دور الـ23.

وكان الزمالك قد تغلب على نظيره الأهلي في المباراة الأخيرة، على ملعب المقاولون العرب، في الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز، بهدفين مقابل هدف واحد.

يتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة من 22 مباراة، وفاز في 15، وخسر 4، وتعادل 3.