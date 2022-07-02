الأهلي القطري يكشف موقفه من ضم أوباما

كشف عبدالله جاسم، المدير الرياضي للنادي الأهلي القطري، عن حقيقة رغبة ناديه في التعاقد مع يوسف إبراهيم أوباما صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد جاسم في تصريحات للإعلام القطري أن يوسف أوباما ليس خيارا لإدارة ناديه خلال الموسم المقبل.

نفى المدير الرياضي للأهلي في قطر كل الأنباء عن رغبتهم في الحصول على خدمات أوباما ابتداء من الموسم المقبل.

من جهة أخرى، أوضح الإعلامي خالد الغندور، موعد رحيل الدولي المغربي الدولي أشرف بن شرقي، الجناح الأول لفريق نادي الزمالك لكرة القدم، من أسوار ميت عقبة بعد انتهاء عقده مع الفارس الأبيض. خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “4 مباريات فقط بينها نهائي كأس مصر، ومباراة أشرف بن شرقي مع الزمالك تنتهي”.

ونشر الحساب الرسمي لقناة الكأس القطرية على موقع التدوين المصغر للتواصل الاجتماعي “تويتر” “اللاعب المغربي أشرف بن شرقي اقترب من اللعب في دورينا وسيصل الدوحة في غضون أيام لإغلاق العقد. . “