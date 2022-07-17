الأهلي المصري يثير الجدل بالسعودية.. ماذا حدث

ساخرا، بعث الصحفِيْ الرياضي تركي الحربي، برسالة مثيرة للجدل حول الوضع الرياضي المتغير فِيْ مصر، مستشهدا بفشل الأهلي القاهرة مقارنة بالوضع فِيْ السعودية.

تكبد أول فريق كرة قدم فِيْ مصر، النادي الأهلي، هزيمة مؤثرة لفريق بيراميدز بهدفِيْن نظيفِيْن، مما جعل من الصعب على الأحمر اللعب فِيْ الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المصري المركز الثالث فِيْ جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 48، الأمل نيوز، خلف بيراميدز والزمالك.

وكتب تركي الحربي عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الصغير “تويتر” تغريدة تحت عَنّْوان “فوق الكل !!”.

وتابع الصحفِيْ الرياضي “فِيْ مصر كانوا يهتفون (الأهلي فوق الجميع)، لكن لدي أخبار سارة لهم أن كرة القدم قد تطورت، والأهلي خسر وتعادل وهُو يحسبه بالنتينا مثل الجميع. فرق.”

وأضاف تركي الحربي “لا، وبعد ذلك أصبح طبيعيًا، مركزه الثالث، أتمنى أن يكون رابعًا ثابتًا ومتحركًا، حتى لو شككت”.