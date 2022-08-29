الأهلي المصري يقترب من ضم “ساحر” التعاون

كشفت الصحف المصرية، صباح اليوم الاثنين، عَنّْ اقتراب نادي الأهلي المصري من التعاقد مع مصطفى فتحي لاعب وسط لفريق كرة القدم الأول لنادي التعاون، خلال السوق الصيفِيْ الحالي.

لم يلتحق مصطفى فتحي بنادي التعاون بعد انتهاء فترة الإجازة التي حصل عليها اللاعب، بسبب عدم قدرته على السفر، لوجود متطلبات تتعلق بالخدمة العسكرية فِيْ مصر، مما يمنع اللاعب من مغادرة النادي. . بلد.

ووقع عقدا مع مصطفى فتحي فِيْ يناير الماضي قادما من صفوف نادي الزمالك المصري بعقد يمتد حتى يونيو 2025.

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– مفاوضات مدنية

أكدت تقارير إعلامية أن النادي الأهلي يدرس استهداف نادي التعاون خلال الساعات القليلة المقبلة للتعاقد مع مصطفى فتحي سواء على سبيل الإعارة أو الشراء النهائي، قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفِيْة الحالية.

ولن يبقى أمام نادي التعاون أي خيار سوى قبول عرض الأهلي بشطب اللاعب من قائمة اللاعبين الأجانب، والعمل على التعاقد مع لاعب بديل وتسجيله فِيْ أسرع وقت ممكن.

– بداية نارية

بدأ التعاون مشواره فِيْ دوري روشان السعودي، بفوزه على الفتح بهدفِيْن لم يرد عليهما، فِيْ مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، فِيْ الجولة الأولى من الموسم الجديد.

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