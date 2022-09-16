الأهلي “الممتع” يكتسح أحد بثلاثية فِيْ دوري يلو

وتغلب فريق كرة القدم الأول للنادي الأهلي على نظيره أحد بنتيجة 3-0 فِيْ مباراة الفريقين ظهر اليوم “الجمعة”.

أقيمت مباراة الأهلي وأحد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة الساطعة” ضمن الجولة الخامسة من بطولة الدوري الأصفر للصف الأول “موسم 2022-2023”.

وسجل عبدالله المقرن الهدف الأول للأهلي فِيْ الدقيقة 29، بعد تلقيه تمريرة طويلة من علي الأسمري، لتفادي الدفاع وضرب الكرة فِيْ الزاوية اليمنى.

وأضاف علي الأسمري الهدف الثاني للأهلي من ركلة جزاء فِيْ الدقيقة 44 من المباراة.

وتابع زياد الجهني الهدف الثالث للأهلي فِيْ الدقيقة 76 حيث تلقى عرضية من رياض بودبوز متجهة إلَّى الزاوية اليسرى.

حقق الأهلي فوزه الثاني فِيْ مسابقة الدوري الأصفر، ورفع رصيده إلَّى 8 نقاط فِيْ 5 مباريات، وقفز “مؤقتا” إلَّى المركز الخامس، فِيْما تجمد رصيد واحد عَنّْد 5 نقاط، ليحتل المركز الثاني عشر.

ابرز مناسبات مباراة الاهلي و

وفِيْ الدقيقة 28، سدد هِيْثم عسيري “الأهلي” تسديدة قوية خارج منطقة الجزاء مباشرة، قبل أن يتألق الحارس ماجد الغامدي وهُو يتصدى للكرة.

وفِيْ الدقيقة 37 أهدر فرانك كوم فرصة الأهلي فِيْ التسجيل، إثر جملة هجومية انتهت بتسديدة من كوم داخل منطقة الجزاء، قبل أن مرت الكرة بشكل غريب فوق العارضة.

وفِيْ الدقيقة 73 سدد هشام فايق “الأهلي” ركلة حرة قوية قبل أن تبحر الكرة على مسافة قريبة من القائم الأيمن.

وفِيْ الدقيقة 83 سدد محمد المجاهد “الأهلي” تسديدة كروية تصدى لها ببراعة حارس أحد.

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