الأهلي ضد أحد.. “التشكيل المتوقع وذكرى الخماسية التاريخية”

يستضيف فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم نظيره أحد مساء غد الجمعة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة “الجوهرة الساطعة”.

تقام مباراة الأهلي وأحد فِيْ تمام الساعة 830 مساءً ضمن الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الأصفر للصف الأول “موسم 2022-2023″، على أن يتم بث المباراة على القناة الرياضية السعودية. .

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التشكيل المتوقع للأهلي

ومن المنتظر أن يشارك الأهلي فِيْ مباراة الأحد، بتشكيل أساسي على النحو التالي.

حارس المرمى محمد الربيعي

خطوط الدفاع ابراهِيْم الزبيدي، عبد الباسط هندي، فهد الحمد، علي مجراشي.

الشافت علي الاسمري، زياد الجهني

خط الوسط المهاجم سلمان المعشر، محمد المجاهد، هِيْثم عسيري

مهاجم الوسط لويس جرابان

ترتيب الاهلي والاول فِيْ الدوري الاصفر

ويحتل الأهلي المركز الثاني عشر فِيْ تصنيف دوري الدرجة الأولى الأصفر برصيد 5 نقاط فِيْ 4 مباريات بفوزه على الخلود (1-0) وتعادلين مع القيصومة (1-1) والـ-. العروبة بدون أهداف، والهزيمة أمام الأخدود (0-2).

من ناحية أخرى، يحتل المركز العاشر فِيْ الدوري الأصفر برصيد 5 نقاط فِيْ 4 مباريات، بفارق هدف عَنّْ الأهلي، بفوزه على العين (1-0) وتعادلين مع نجران (1). 1).). -1) وجدة بدون أهداف، وخسارة الجبلين (0) -1).

تاريخ اشتباكات الأهلي وأحد

التقى الأهلي وأحد فِيْ 4 مباريات سابقة فِيْ الدوري السعودي للمحترفِيْن، والتي شهدت 3 انتصارات للأهلي وتعادل. الأهلي سجل 9 أهداف واستقبلت شباكه 3 أهداف.

وشهدت المباراة الرسمية الأخيرة بين الأهلي وأحد فوز الأهلي على نطاق واسع (5-1)، وسجل دجانيني تافاريس خماسي الأهلي فِيْ موسم 2022-2022.

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