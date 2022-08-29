الأهلي ضد الأخدود.. “غياب ووجه جديد فِيْ التشكيل المتوقع”

وسيدعو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الأخدود، ظهر غد الثلاثاء، على ملعب مدينة الأمير الهذلول بن عبد العزيز الرياضية.

وتقام مباراة الأخدود والأهلي فِيْ تمام الساعة 640 مساءً، كجزء من اليوم الثاني لمسابقة الدرجة الأولى للدوري الأصفر “موسم 2022-2023”.

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التشكيل المتوقع للأهلي

ومن المنتظر أن يعطي الأوروغواياني روبرت سيبولدي مدرب الأهلي تشكيلًا أساسيًا أمام الأخدود على النحو التالي.

حارس المرمى ياسر المسليم

خطوط الدفاع ابراهِيْم الزبيدي، عبد الباسط هندي، فهد حمد، علي مجرشي

خط الوسط زياد الجهني، فرانك كوم، عبدالله المقرن

الهجوم سلمان المعشر، لويس جرابان، هِيْثم عسيري

وشهدت مباراة الأخدود والأهلي غياب لاعب الأهلي محمد المجاهد، الذي حصل على البطاقة الحمراء، خلال مشاركة الفريق فِيْ مباراة الفريق ضد القيصومة بالدور الأول.

من المتوقع أن يتولى المهاجم الجامايكي لويس جرابان من الأهلي مسؤولية مباراة الأخدود، بعد أيام من انتقاله إلَّى قلعة الراقي، خلال فترة الانتقالات الصيفِيْة الحالية.

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وكان الأهلي قد بدأ مشواره فِيْ دوري الدرجة الأولى الأصفر بالتعادل 1-1 مع القيصومة. وسجل عبد الله المقرن هدف الأهلي فِيْما سجل حميد جاوشي هدف قيصومة.

من جهته، حقق الأخدود فوزا كبيرا على مضيفه القادسية (3-1)، فِيْ مباراة الجولة الأولى، وتعاقد الحاج عثمان باري بثلاثية الأخدود فِيْ المباراة.

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