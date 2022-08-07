الأهلي ضد الاتحاد السكندري.. موعد المباراة والتشكيل المتوقع والقناة الناقلة

ويستعرض “كورة 365” موعد مباراة الأهلي والاتحاد والتشكيل المتوقع والقناة التي ستبث المباراة القادمة.

يحل فريق الأهلي ضيفاً كبيراً على نظيره من الإسكندرية مساء الأحد، في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز لموسم 2022-2022.

ويلعب فريق الأهلي مباراة الاتحاد اليوم وسط غيابات كثيرة في صفوف الفريق بعد قرار إدارة القلعة الحمراء استكمال اللقاء مع اللاعبين الشباب بعد تراجع فرص الفريق في الفوز بلقب البطولة.

موعد مباراة الاهلي والاتحاد

يبدأ موعد مباراة الأهلي والاتحاد، اليوم الأحد، 7 أغسطس، الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة.

فيما سيبدأ لقاء العبقري الأحمر أمام زعيم الحفرة أيضًا الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

تأتي مباراة الأهلي واتحاد الإسكندرية في إطار اليوم التاسع والعشرين من الدوري المصري.

التشكيل المتوقع للأهلي ضد الاتحاد

يتوقع أن يبدأ سواريس، مدرب الأهلي، مباراة الليلة بتشكيلة تتكون من

حارس المرمى علي لطفي.

الدفاع محمد اشرف – محمود متولي – محمد احمد “الشرقية” – احمد سيد عبد النبي.

خط الوسط محمد فخري – محمد محمود – زياد طارق – أحمد نبيل كوكا – بيرسي تاو.

الهجوم صالح نصر.

القناة التي تبث حزبي الاهلي والاتحاد

ستنقل مباراة الأهلي والاتحاد المقرر إقامتها على استاد “الإسكندرية” على قناة أون تايم سبورت.

أون تايم سبورت هي المذيع الوحيد الحصري للبطولة المحلية في العالم العربي والشرق الأوسط.

جدول الدوري المصري

ويدخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الثالث في جدول الدوري الممتاز برصيد 56 نقطة من 27 مباراة بفارق 10 نقاط عن الزمالك المتصدر.

وخاض الأهلي 26 مباراة هذا الموسم وفاز في 16 مباراة وخسر 3 وتعادل 8 مرات.

ويحتل الاتحاد المركز الحادي عشر في الدوري المصري برصيد 33 نقطة من 28 مباراة.

حقق الاتحاد 8 مباريات لكنه خسر 11 وتعادل 9.