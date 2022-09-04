الأهلي ضد الخلود.. “التشكيل المتوقع وقيادة فنية جديدة”

يستضيف فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم نظيره نادي الخلود، مساء غد الاثنين، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، “الجوهرة الساطعة”.

وتقام مباراة الأهلي والخلود فِيْ تمام الساعة 835 مساءً، كجزء من اليوم الثالث من منافسات الدرجة الأولى للدوري الأصفر “موسم 2022-2023”.

تحقق من جدول مباريات الأهلي فِيْ الدوري الأصفر لدوري الدرجة الأولى 2023

الأهلي يدخل مباراة الخلود أملا فِيْ تحقيق أول فوز بالدوري الأصفر، بعد سلسلة من التغييرات الكبيرة التي شهدها الراقي خلال الأيام الماضية، بعد حل مجلس إدارة النادي برئاسة ماجد العلي. النفِيْعي، وتعيين مجلس إدارة جديد برئاسة وليد معاذ، وكذلك إقالة مدرب الأوروغواي روبرت سيبولدي، وتعيين يوسف عَنّْبر مستشارًا فنيًا ومدربًا مؤقتًا للأهلي، إلَّى أن يتم الإعلان عَنّْ مدير فني جديد.

اقرأ أيضا ثورة شاملة فِيْ الأهلي .. “تشكيل الإدارة وغرفة المستشار الفني”.

التشكيل المتوقع للأهلي

من المنتظر أن يقدم يوسف عَنّْبر المدير الفني للأهلي تشكيلًا أساسيًا ضد الخلود على النحو التالي

حارس المرمى ياسر المسليم

خطوط الدفاع ابراهِيْم الزبيدي، عبد الباسط هندي، فهد الحمد، علي مجرشي.

الشافت فرانك كوم وعلي الأسمري

خط الوسط المهاجم يوسف العبدلي، هِيْثم عسيري، سلمان المعشر

مهاجم الوسط لويس جرابان

الأهلي يحتل المركز الخامس عشر فِيْ ترتيب الدرجة الأولى بالدوري الأصفر موسم 2022-2023، بعد اليومين الأولين، بنقطة واحدة، بعد تعادله 1-1 مع القيصومة، وخسارته أمام الأخدود بهدفِيْن. بدون عودة.

من ناحية أخرى، يحتل الخلود المركز الثالث فِيْ الدوري الأصفر برصيد 6 نقاط فِيْ مباراتين بفارق هدف واحد على المتصدر الأخدود، بعد فوز الخلود على العين 3-0، و الرياض بهدف نظيف فِيْ الجولة الأولى والثانية.

تابعوا نتائج المباراة دقيقة بدقيقة مع سعودي سبورت