الأهلي ضد الزمالك..الأحمر يكتسح الفارس الأبيض تحت الصافرة الأجنبية

يعرض فيلم “كورة 365” قصة مواجهات الأهلي ضد الزمالك تحت صافرة الأجانب قبل المواجهة القادمة في إطار منافسات كأس مصر موسم 2022/2022.

وتقام مباراة الأهلي أمام الزمالك على استاد القاهرة الدولي في نهائي كأس مصر الموسم الماضي

وكان الزمالك قد حقق فوزًا ثمينًا في مباراة نصف نهائي كأس مصر ضد أسوان بهدفين مقابل هدف واحد.

من جهته، فاز الأهلي على نظيره بتروجيت في نفس اليوم بهدفين لم يرد عليهما.

موعد مباراة الأهلي أمام الزمالك في نهائي كأس مصر

ينطلق موعد مباراة الأهلي أمام الزمالك في نهائي كأس مصر يوم غد الخميس 21 يوليو، الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

كما يذاع لقاء الجني الأحمر أمام الزمالك في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات التي تبث مباراة الانطلاق

تبث قناة “اون تايم سبورت” الفضائية المفتوحة مباراة الاهلي والزمالك الخميس المقبل في الدوري العام.

حكاية اشتباكات الاهلي والزمالك تحت صافرة الاجانب

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين بولس سيمون مرسنياك حكماً لتوجيه نهائي كأس مصر بين قطبي الكرة المصرية.

لم تكن مباراة الغد بين القطبين تعتبر الأولى بينهما تحت صافرة أجنبية، حيث التقى الفريقان في 51 مباراة في الألفية الجديدة في جميع البطولات.

فاز الأحمر في 25 مباراة ضد الفارس الأبيض 8 وحسم التعادل في 18 مباراة.

وعلى مستوى الدوري، التقى الفريقان في 33 مباراة، وفاز الأهلي بـ16 مباراة، فيما انتصر الزمالك 6 مرات.

وحسم التعادل بين الاثنين في 11 مباراة مثل الاسباني خوسيه مونيرا اخر حكم أجنبي يحقق القمة في بطولة الدوري.

وانتهى اللقاء بين الفريقين قبل أيام في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، بتعادل إيجابي بهدفين لنفس الهدف.

غيابات غفيرة تضرب الأهلي قبل مواجهة الزمالك

الأهلي يعاني من غيابات كثيرة كثيفة قبل مواجهة نادي الزمالك يوم الخميس على استاد القاهرة

الأهلي يخسر 6 لاعبين في وقت واحد وهم بيرسي تاو وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولويس ميشيسوني.

محمد هاني وأخيراً محمود وحيد، بسبب الإصابات المختلفة التي تعرض لها هؤلاء اللاعبون مؤخرًا

مركز الفريقين في الدوري المصري

الزمالك يتصدر الدوري المصري برصيد 57 نقطة بفارق 6 نقاط عن منافسه المباشر و 9 نقاط متقدما على منافسه الأهلي.

وخاض الزمالك هذا الموسم 25 مباراة بالدوري، فاز فيها في 15 لكنه خسر 4 وتعادل 3 مرات.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 48 نقطة من 23 مباراة، وفاز بـ 14 وخسر 3 وتعادل 6.