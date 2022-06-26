الأهلي ضد بيراميدز.. موعد المباراة والتشكيل المتوقع والقناة الناقلة

يستضيف ستاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي مع فريقه بيراميدز، مساء اليوم الأحد، ضمن ربع نهائي كأس هليوبوليس 2022-2022.

وتنطلق مباراة الأهلي أمام بيراميدز في تمام الساعة 930 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 1030 مساءً بتوقيت مكة المكرمة على استاد القاهرة الدولي.

وتذاع مباراة الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة 930 على القمر الصناعي المصري أون تايم سبورتس، وسيعلق (بلال علام) على المباراة.

وسيدير ​​المباراة الحكم الروماني الدولي استفان كوفاكس.

يتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بتشكيل يتكون من

حارس المرمى محمد الشناوي.

الدفاع علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط عليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.

المهاجمون طاهر محمد طاهر، بيرسي تاو، محمد شريف.