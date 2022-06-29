الأهلي على أعتاب ضم مدافع منتخب تونس

كشفت تقارير صحفية، في الساعات الماضية، أن النادي الأهلي أبدى اهتمامه باستقدام مدافع جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد أن تلقى الدولي المغربي بدر بانون عرضًا مغريًا من الدوري القطري بالرحيل. – توت نهاية هذا الموسم.

وبحسب ما ورد بدأ الأهلي التحرك للتوصل إلى صفقة دفاعية خلال مركاتو الصيف المقبل لتقوية خط الدفاع، حيث أحضر العديد من اللاعبين إلى طاولة المفاوضات، أبرزهم الدولي التونسي منتصر الطالبي، نجم النادي الروسي روبين كازان.

وفي الساعات الماضية تواصل مديرو النادي الأهلي شفويا مع اللاعب التونسي ووكيله لمعرفة رأي التونسيين بشأن ارتداء القميص الأحمر ابتداء من الموسم المقبل.

يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي للمباراة القادمة مع نظيره نادي سموحة الإسكندرية في الدوري المصري الممتاز.

تقام مباراة سموحة أمام سيراميكا كليوباترا، اليوم الأربعاء، 29 يونيو، الساعة التاسعة والنصف مساءً والعاشرة والنصف في المملكة العربية السعودية، ضمن مباريات اليوم الثالث والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستنقل مباراة المارد الأحمر بقيادة مدربه المؤقت سامي كوموس أمام نظيره سموحة من الإسكندرية بقيادة عبد الحميد بسيوني والمقرر إقامتها على ملعب “الإسكندرية” عبر أون تايم سبورتس.