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الأهلي فِيْ مركز “كارثي”.. تعرف على ترتيب دوري “يلو”

كتب newsaفي آخر تحديث
الأهلي فِيْ مركز “كارثي”.. تعرف على ترتيب دوري “يلو”

اختتمت اليوم الأربعاء، الجولة الأولى من دوري الدرجة الأولى “الأصفر”، الموافق لموسم 2022-2023، والتي تمثل مشاركة تاريخية للنادي الأهلي بعد هبوطه الموسم الماضي للمرة الأولى فِيْ تاريخه.

وسقط الأهلي فِيْ فخ التعادل 1-1 أمام القيصومة فِيْ المباراة الأولى للموسم الجديد فِيْ دوري الدرجة الأولى.

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على صعيد آخر، حقق الفِيْصلي فوزا 2-1 على مضيفه الرياض، فِيْما انتصر الحزم على جدة 2-1 وتعادل العربي وهجر بهدفِيْن وتعادل أحد ونجران بهدف واحد. الأول، فاز فريق الخلود على العين بنتيجة 3-0. 1-1) فاز فريق الأخدود بثلاثة أهداف على القادسية.

وتصدر فريق الخلود ترتيب الدوري “الأصفر” بعد فوزه على العين 3-0 وجاء فريق الأخدود فِيْ المركز الثاني وجاء الأهلي فِيْ المركز الحادي عشر.

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