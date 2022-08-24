الأهلي فِيْ مركز “كارثي”.. تعرف على ترتيب دوري “يلو”

اختتمت اليوم الأربعاء، الجولة الأولى من دوري الدرجة الأولى “الأصفر”، الموافق لموسم 2022-2023، والتي تمثل مشاركة تاريخية للنادي الأهلي بعد هبوطه الموسم الماضي للمرة الأولى فِيْ تاريخه.

وسقط الأهلي فِيْ فخ التعادل 1-1 أمام القيصومة فِيْ المباراة الأولى للموسم الجديد فِيْ دوري الدرجة الأولى.

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على صعيد آخر، حقق الفِيْصلي فوزا 2-1 على مضيفه الرياض، فِيْما انتصر الحزم على جدة 2-1 وتعادل العربي وهجر بهدفِيْن وتعادل أحد ونجران بهدف واحد. الأول، فاز فريق الخلود على العين بنتيجة 3-0. 1-1) فاز فريق الأخدود بثلاثة أهداف على القادسية.

وتصدر فريق الخلود ترتيب الدوري “الأصفر” بعد فوزه على العين 3-0 وجاء فريق الأخدود فِيْ المركز الثاني وجاء الأهلي فِيْ المركز الحادي عشر.

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