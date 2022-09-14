الأهلي فِيْ ورطة.. شرط سييرا يعرقل المفاوضات مع إدارة الراقي

كشفت تقارير صحفِيْة عَنّْ آخر تقدم فِيْ مفاوضات مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة وليد معاذ مع لويس سييرا مدرب الاتحاد السابق.

وطرد الأهلي الأوروغوياني روبرت سيبولدي من التوجيه الفني لفريق كرة القدم الأول ؛ بعد الهبوط التاريخي لدوري الدرجة الأولى Yellow League، والبداية الكارثية لهذه المسابقة.

الأهلي يمر بمرحلة متذبذبة فِيْ النتائج، فِيْ الجولات الأربع الأولى، حيث تعادل مع القيصومة فِيْ الجولة الأولى بنتيجة (1-1)، ثم خسر أمام الأخدود فِيْ الجولة الثانية. بنتيجة (0-2)، ثم فاز على الخلود فِيْ الجولة الثالثة بنتيجة (1-0)، ثم تعادل مع العروبة فِيْ الدور الرابع بنتيجة (0-0). ).

شاهد أهم البطولات والمباريات عبر السعودية الرياضية

– المفاوضات توقفت

وأكدت صحيفة عكاظ أن المفاوضات بين مديري النادي الأهلي ولويس سييرا توقفت نهائيا فِيْ الساعات القليلة الماضية، بسبب مطالبة مدرب الاتحاد السابق بالحصول على مكافأة مالية كبيرة فِيْ حال تأهله للمنتخب. الدوري المحترف الموسم المقبل. الأمر الذي رفضه المجلس الأهلي.

وبحسب لوائح لجنة المسابقات، سيتم خلال موسم 2022-2023 ترقية 4 مراكز إلَّى دوري المحترفِيْن الموسم المقبل، نظرا لاتجاه اتحاد الكرة إلَّى زيادة عدد الأندية المحترفة إلَّى 18 فريقًا.

اقرأ أيضا …

“رد بالنار” .. حارس الطائي يقتحم تاريخ دوري روشان السعودي