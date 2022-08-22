الأهلي قبل انطلاق دوري “يلو” .. “تغييرات واستقالات وصدمات”

هل بدأت المشاكل يبتلى بها الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري “الأصفر” للأندية الكبرى، وهُو سؤال طرحه الكثيرون فِيْ الشارع الرياضي السعودي قبل أيام فقط من انطلاق الموسم الجديد، حيث بدأت المشاكل معهم. يطرق على ابواب قلعة الراقي.

وبدأ قلق جماهِيْر الأهلي من الظروف الأخيرة التي قد تمنع الراقي من العودة إلَّى دوري المحترفِيْن السعودي الموسم المقبل، خاصة وأن عقد الفريق بدأ فِيْ الانهِيْار، حيث غادر أكثر من لاعب الكتيبة. وكان آخرهم عبد الرحمن غريب من أبناء النادي.

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كَمْا بدأت مشاكل أخرى تصيب الراقي من جميع الجهات، سواء كانت إدارية أو فنية، مما يتطلب من الجميع فِيْ النادي أن يتحدوا ويعملوا معًا لتجاوز هذه المرحلة الصعبة.

وكانت أزمة الأهلي الأخيرة، استقالة محمد الديني، نائب رئيس النادي، بعد 338 يومًا فِيْ منصبه بعد فوز ماجد النفِيْعي برئاسة النادي فِيْ مايو 2022.

يعد رحيل أكثر من لاعب واستقالة نائب رئيس النادي من أهم الأسباب التي جعلت جماهِيْر الأهلي تخشى على فريقهم فِيْ الموسم المقبل، خاصة وأن هناك قرارات وتغييرات إدارية أخرى فِيْ صفوف الفريق. الذي يبرز تكليف مشبب زياد بمنصب مدير كرة القدم خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة تشكيل الهِيْكل الإداري الجديد الذي تمت مناقشته مع البلجيكي جان فان وينكل، المستشار الفني لكرة القدم للنادي، بهدف تطوير اللاعبين من مختلف الأعمار وكذلك المدربين وجميع عمال كرة القدم بالنادي.

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