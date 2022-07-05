الأهلي والجونة..موعد المباراة والتشكيل المتوقع والقناة الناقلة

يسعد عشاق الكرة المصرية بالمباراة التي سيشهدها فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريس، ضد نظيره نادي الجونة في موسم 2022/2022 بالدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والجونة

تنطلق مباراة الأهلي والجونة اليوم الثلاثاء 5 يوليو في تمام الساعة 900 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 1000 مساءً في المملكة العربية السعودية، ضمن المباريات المؤجلة للأسبوع التاسع من الدوري. الدوري المصري.

القناة التي تبث مباراة الأهلي والجونة

وستنقل مباراة ريد جيني ضد المنتخب الساحلي المقرر إقامتها على ملعب “خالد بشارة” بالغردقة، على قناة أون تايم سبورت، وعلق عليها محمد الكواليني.

تشكيل الأهلي الذي طال انتظاره أمام الجونة

محمد الشناوي في حارس المرمى

محمد هاني، محمود متولي، أيمن أشرف، علي معلول في خط الدفاع

عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي “قفشة” في وسط الملعب

زياد طارق، محمد شريف، طاهر محمد طاهر في خط الهجوم

موقف الفريقين ضد صدام الليلة

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 44 نقطة، بعد أن حقق 13 مباراة وتعادل في 5 مباريات وخسر في مباراتين، بينما يحتل الجونة المركز 14 برصيد 21 نقطة.