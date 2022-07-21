الأهلي والزمالك..أبرز غيابات القطبين عن نهائي كأس مصر

ويستعرض “كورة 365” أبرز حالات الغياب عن مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر في إطار منافسات كأس مصر موسم 2022/2022.

وتقام مباراة ثنائية القطب على “استاد القاهرة الدولي” كجزء من نهائي كأس مصر الموسم الماضي.

سجل الزمالك انتصارا ثمينا في مباراة نصف نهائي كأس مصر ضد أسوان بهدفين لواحد.

من ناحية أخرى، تغلب الأهلي على نظيره بتروجيت في نفس الجولة، لكن بهدفين دون رد.

موعد مباراة الأهلي أمام الزمالك في نهائي كأس مصر

ينطلق موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، اليوم الخميس 21 يوليو، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

كما يذاع اجتماع القطبين في تمام الساعة العاشرة بتوقيت السعودية وقطر ولكن في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت الامارات ودبي وأبوظبي.

وتسعة ليلاً، ولكن بتوقيت تونس والجزائر والأردن والسودان وجنوب إفريقيا.

القنوات التي تبث مباراة الأهلي والزمالك

تبث قناة “اون تايم سبورت” الفضائية المفتوحة مباراة ريد جينيس ضد الفارس الابيض اليوم الخميس في الدوري العام.

تعليق المباراة بين مركزي كرة القدم المصريين في نهائي كأس مصر

وفي رياضة، أعلنت سلسلة القنوات تعليق مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر.

مدحت شلبى يعلق على المباراة من خلال القناة الصوتية الأولى

في المقابل يعلق بلال علام على أحداث اللقاء عبر القناة الصوتية الثانية.

غياب الأهلي والزمالك عن نهائي كأس مصر

ويعاني الأهلي والزمالك في صدارة كأس مصر بغيابات كثيرة، حيث يخسر الأحمر جهد 5 لاعبين، فيما يخسر الزمالك 6 لاعبين.

والغائبون عن الأهلي هم الموزمبيقي لويس ميسيسوني وجنوب إفريقيا بيرسي تاو ومحمود وحيد وحسين الشحات.

وطاهر محمد طاهر للإصابات المختلفة التي يشكو منها كل لاعب.

على صعيد آخر، يغيب الزمالك عن 6 لاعبين هم محمد أبو جبل وطارق حامد ورزاق سيسي، بسبب إيقافهم من الإدارة البيضاء.

وغياب الثلاثي سيف فاروق جعفر ويوسف أسامة نبيه وعمر السعيد بسبب الإصابة.

الأهلي يسعى إلى مصالحة الجماهير والزمالك يطمح للفوز بالبطولة

في هذه المباراة، يتطلع النادي الأهلي للفوز على غريمه التقليدي الزمالك، والفوز بالبطولة المحلية.

ويأمل الفريق الأحمر في مصالحة الجماهير ضد الفارس الأبيض بعد النتائج السيئة في الفترة الماضية في الدوري العام.

من ناحية أخرى، يسعى الزمالك للفوز بكأس مصر نتيجة إعطاء دفعة قوية للاعبيه خلال الفترة المقبلة.

يشهد الزمالك العديد من المشاكل خلال الفترة الحالية، أبرزها تعليق التسجيلات وخروج أهم لاعبيه.

مركز الفريقين في الدوري المصري

يتصدر الزمالك الدوري المصري برصيد 57 نقطة بفارق 6 نقاط عن منافسه المباشر وبتسع نقاط على منافسه الأهلي.

وخاض الزمالك هذا الموسم 25 مباراة بالدوري، فاز فيها في 15 لكنه خسر 4 وتعادل 3 مرات.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 48 نقطة من 23 مباراة، وفاز بـ 14 وخسر 3 وتعادل 6.