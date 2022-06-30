الأهلي والزمالك يستهدفان التعاقد مع نجم الدوري السعودي

كشفت تقارير إعلامية سعودية، الخميس، أن ناديي الأهلي والزمالك المصري لكرة القدم يستهدفان التعاقد مع المهاجم السوري عمر السومة لاعب فريق الأهلي جدة، بعد هبوط فريقه إلى الدرجة الثانية السعودية. .

وأكدت صحيفة المواطن السعودية، رغبة الأهلي والزمالك في التعاقد مع مهاجم لأهلي جدة، ونفس الشيء ينطبق على فريق الريان القطري.

وقالت الصحيفة إن السومة أمامه خيارات كثيرة منها البقاء مع الأهلي جدة ومساعدة الفريق على العودة للدوري السعودي مرة أخرى في صيف 2023.

من ناحية أخرى، يقترب المهاجم الكونغولي جاكسون موليكا، لاعب ستاندار دي لييج، من التعاقد مع نادي بيرنلي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

جاكسون موليكا هو أحد الأسماء التي رشحت للانضمام إلى صفوف قطبي كرة القدم المصريين الأهلي والزمالك لدعم هجومهم الموسم المقبل.

ووفقًا لمصدر مقرب من موليكا، فإن المهاجم الكونغولي قد أنهى الاتفاق بالكامل مع بيرنلي ويستعد للانضمام إلى صفوفهم، خلال السوق الصيفي الحالي.