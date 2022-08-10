الأهلي والمصري البورسعيدي..موعد المباراة والتشكيل المتوقع والقناة الناقلة

يخوض الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريس، المباراة المقبلة أمام نظيره المصري البورسعيد بقيادة حسام حسن، في الدوري المصري الممتاز موسم 2022/2022.

موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيد

تنطلق مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، اليوم الأربعاء 10 أغسطس، الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 10 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات اليوم الثلاثين للدوري العام.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام المصري

حارس المرمى علي لطفي.

خطوط الدفاع محمد هاني، محمد عبد المنعم، محمود متولي، محمد أشرف.

خط الوسط رامي ربيعة، عليو ديانج، محمد محمود، زياد طارق، محمد فخري.

خط الهجوم أحمد سيد غريب.

القناة التي تبث حزبي الأهلي والمصري البورسعيدي

مباراة الأهلي والمصري، المقرر إقامتها على ملعب “برج العرب” بالإسكندرية، ستذاع على قناة أون تايم سبورت، المذيع الحصري للبطولة المصرية.

موقف الفريقين قبل مباراة الليلة

وقبل هذه المباراة، احتل الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري برصيد 59 نقطة من 28 مباراة، وفاز في 17 مباراة وخسر 3 مباريات وتعادل 8 مرات.

ويحتل المصري المركز الحادي عشر في الترتيب العام للدوري برصيد 33 نقطة من 29 مباراة و 7 وخسر 10 وتعادل 12.