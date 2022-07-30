الأهلي والمقاولون العرب..موعد المباراة والتشكيل المتوقع والقناة الناقلة

ويستعرض “كورة 365” موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب والتشكيل المتوقع والقنوات التي تبث موسم 2022/2022 من الدوري المصري الممتاز.

ويسعى النادي الأهلي للتغلب على نظيره نادي المقاولون في هذه المباراة هرباً من أجل استمرار اتجاه الانتصارات في الدوري العام.

ويأمل الأهلي أن يأخذ كل النقاط الثلاث من ماونتن وولفز ليطارد غريمه التقليدي الزمالك إلى صدارة الدوري.

من جانبهم، يطمح المقاولون العرب إلى المفاجأة وتحقيق نتيجة إيجابية ضد العبقرية الحمراء للهروب من منطقة الهبوط.

حقق الأهلي الفوز في اليوم الأخير على مصر للمقاصة الذي سجله اللاعب المالي الدولي عليو ديانج بتمريرة أنيقة من اللاعب أحمد عبد القادر.

بينما تعادل المقاولون العرب ضد سموحة في نفس اليوم في الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب

يبدأ موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب يوم غد السبت 30 يوليو الساعة 900 مساءً بتوقيت القاهرة.

كما سيبدأ لقاء الجني الأحمر أمام ذئاب الجبل الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وتأتي مباراة الأهلي والمقاولون العرب ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري المصري المؤجلة.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام مصر المقاصة

التشكيل المتوقع للأهلي أمام المقاولين العرب كالتالي

محمد الشناوي في المرمى.

علي معلول، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمد هاني في خط الدفاع.

حمدي فتحي، عليو ديانغ، محمد مجدي قفشة، رامي ربيعة في خط الوسط.

المهاجمون حسام حسن وأحمد عبد القادر

القناة التي تبث مباراة الاهلي والمقاولون العرب

ستنقل مباراة الأهلي والمقاولون العرب المقرر إقامتها على ملعب “عثمان أحمد عثمان” على قناة أون تايم سبورت.

أون تايم سبورت هي المذيع الوحيد الحصري للبطولة المحلية في العالم العربي والشرق الأوسط.

موقف الفريقين قبل مباراة الغد

ويدخل الأهلي تلك المباراة وهو يحتل المركز الثالث في جدول الدوري الممتاز برصيد 54 نقطة من 25 مباراة بفارق 9 نقاط عن المتصدر الزمالك.

وخاض الأهلي 25 مباراة هذا الموسم وفاز في 16 مباراة وخسر 3 وتعادل 6 مرات.

يحتل المقاولون العرب المركز 16 في الدوري المصري برصيد 24 نقطة لكن 26 مباراة.

فاز المقاولون العرب بـ 4 مباريات، لكنهم خسروا 10 وتعادلوا 12 مرة.

المباراة الاخيرة بين الفريقين.

الجدير بالذكر أن مباراة الأهلي أمام المقاولون العرب في الجولة الرابعة انتهت بفوز ريد جيني بهدف نظيف سجله حمدي فتحي.

لكن اللقاء بين الفريقين جرى على ملعب الأهلي وى السلام.