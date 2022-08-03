الأهلي وفاركو..موعد المباراة والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

ويستعرض “كورة 365” موعد مباراة الأهلي وفاركو والتشكيل المتوقع وقنوات الناقلة في موسم 2022/2022 بالدوري المصري الممتاز.

ويتطلع النادي الأهلي للفوز بهذه المباراة على نظيره فاركو لاستعادة نغمة الفوز في بطولة الدوري الشاملة.

ويهدف الأهلي إلى انتزاع النقاط الثلاث أمام الفريق البرتقالي، لمطاردة غريمه التقليدي الزمالك على صدارة الدوري.

من جانبهم، يطمح المقاولون العرب إلى المفاجأة وتحقيق نتيجة إيجابية ضد Red Genius، ولكن لاحتلال موقع جيد في المنافسة المحلية.

وتعادل الأهلي في اليوم الأخير أمام المقاولون العرب، والذي تم تأجيله من اليوم الحادي والعشرين للبطولة المحلية.

بينما خسر فاركو أمام طلعة الجيش 1-0 في اليوم السابع والعشرين من الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي وفاركو

يبدأ موعد مباراة الأهلي وفاركو اليوم الأربعاء 2 أغسطس الساعة 900 مساءً بتوقيت القاهرة.

كما سيبدأ اجتماع الجني الأحمر أمام فاركو الساعة 1000 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة الأهلي وفاركو تدخل ضمن الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام فاركو

محمد الشناوي في المرمى.

محمد هاني ومحمود متولي وياسر إبراهيم وعلي معلول في خط الدفاع.

رامي ربيعة ومحمد محمود وأليو ديانج في خط الوسط.

محمد مجدي أفشة ولويس ميشيسوني وحسام حسن في خط الهجوم.

القناة التي تبث مباراة الأهلي وفاركو

ستنقل مباراة الأهلي وفاركو، المقرر إقامتها على ملعب الأهلي وي السلام، على قناة أون تايم سبورت.

أون تايم سبورت هي المذيع الوحيد الحصري للبطولة المحلية في العالم العربي والشرق الأوسط.

موقف الفريقين ضد صدام اليوم

ويدخل الأهلي تلك المباراة وهو يحتل المركز الثالث في جدول الدوري الممتاز برصيد 55 نقطة من 26 مباراة بفارق 8 نقاط عن المتصدر الزمالك.

وخاض الأهلي 26 مباراة هذا الموسم، وفاز في 16 مباراة وخسر 3 مباريات وتعادل 7 مرات.

يحتل فاركو المركز الثامن في الدوري المصري برصيد 35 نقطة في 27 مباراة.

فاز فاركو في 8 مباريات لكنه خسر في نفس العدد وتعادل 11 مرة.

المباراة الاخيرة بين الفريقين.

يشار إلى أن مباراة الأهلي أمام فاركو في الجولة الحادية عشرة انتهت بفوز جينيو روجو بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

إلا أن لقاء الفريقين جرى على ملعب “الإسكندرية”.