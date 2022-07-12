الأهلي وفيوتشر..موعد المباراة والقناة الناقلة والتشكيل المتوقع

وتنتظر الجماهير المصرية المباراة التي طال انتظارها والتي ستجمع الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي بقيادة ريكاردو سواريس، أمام نظيره نادي المستقبل بقيادة علي ماهر في الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والمستقبل

وتنطلق مباراة الأهلي والمستقبل اليوم الثلاثاء 12 يوليو الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 10 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

يستضيف ملعب الأهلي وي السلام مباراة المارد الأحمر مقابل المستقبل ضمن فعاليات اليوم الرابع والعشرين للدوري العام.

القنوات التي تبث مباراة الأهلي ضد فوتورو

مباراة الأهلي ضد المستقبل ستنقل عبر قناة “أون تايم سبورت” المذيعة الحصرية للبطولة الحصرية.

وأعلنت شبكة “أون تايم سبورت” عن تعيين المعلق المخضرم أيمن الكاشف، تعليقا على أحداث مباراة الأهلي والمستقبل.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام المستقبل

محمد الشناوي في المرمى.

علي معلول، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد خط الدفاع.

عمرو السولية، عليو ديانج، خط الوسط

أحمد عبد القادر، محمد مجدي أفشة، زياد طارق أمامهم.

خط هجوم محمد شريف.

موقف الفريقين قبل مباراة اليوم

ويدخل الأهلي هذه المباراة في المركز الثالث برصيد 45 نقطة بفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الأول الزمالك.

وخاض الأهلي 21 مباراة هذا الموسم، وفاز في 13 مباراة وخسر مباراتين وتعادل 6 مرات.

ويحتل المستقبل المركز الرابع برصيد 39 نقطة من 23 مباراة وفاز في 11 وتعادل 6 وخسر أكبر عدد منهم حتى الآن.