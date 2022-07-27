الأهلي ومصر المقاصة..موعد المباراة والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

ويستعرض “كورة 365” موعد مباراة الأهلي وخلاص مصر والتشكيل المتوقع والقنوات التي بثت موسم 2022/2022 من الدوري المصري الممتاز.

ويتطلع النادي الأهلي للفوز بهذه المباراة على نظيره مصر المقاصة لمواصلة سلسلة انتصاراته في بطولة الدوري الشاملة.

ويأمل الأهلي أن يأخذ جميع النقاط الثلاث من الفيومي ليطارد غريمه التقليدي الزمالك إلى صدارة الدوري.

ومن جانبها تطمح مصر في التصفية إلى المفاجأة وتحقيق نتيجة إيجابية أمام العبقرية الحمراء للهروب من منطقة الهبوط رغم صعوبة موقعها.

وتغلب الأهلي على الجونة في اليوم الأخير بهدفين دون رد، سجلهما رامي ربيعة والتونسي علي معلول.

فيما تعادل مصر المقاصة أمام طلعة الجيش في نفس الجولة بالدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة

تنطلق مباراة الأهلي والجونة اليوم الأحد 27 يوليو الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

كما تنطلق مباراة المارد الأحمر ضد فريق الفيومي في تمام الساعة 1000 بتوقيت مكة المكرمة.

وتأتي مباراة الأهلي ومصر المقاصة ضمن اليوم السادس والعشرين من الدوري المصري.

القناة التي تبث مباراة بين الأهلي ومصر المقاصة

تُذاع مباراة الأهلي ومصر المقاصة المقرر إقامتها على ملعب “المقاولون العرب” على قناة أون تايم سبورت.

أون تايم سبورت هي المذيع الوحيد الحصري للبطولة المحلية في العالم العربي والشرق الأوسط.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام مصر المقاصة

التشكيلة المتوقعة للأهلي أمام مصر المقاصة هي كالتالي

محمد الشناوي في المرمى.

علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني في خط الدفاع.

حمدي فتحي، عليو ديانغ، محمد مجدي قفشة، رامي ربيعة في خط الوسط.

المهاجمون حسام حسن وأحمد عبد القادر

موقف الفريقين ضد صدام الليلة

ويدخل الأهلي تلك المباراة ويحتل المركز الثالث في جدول الدوري الممتاز برصيد 51 نقطة من 24 مباراة بفارق 9 نقاط عن المتصدر الزمالك.

وخاض الأهلي 24 مباراة هذا الموسم وحقق 15 مباراة وخسر 3 وتعادل 6 مرات.

ويحتل مصر المقاصة المركز الثامن عشر والأخير في الدوري المصري بـ11 مباراة من أصل 26 مباراة.

وحقق مصر المقاصة مباراتين فقط لكنه خسر 15 مباراة وتعادل 9 مرات.

المباراة الاخيرة بين الفريقين.

الجدير بالذكر أن مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة في الجولة العاشرة انتهت بفوز المارد الأحمر بأربعة نظيفة.

وجرت المباراة بين الفريقين على ملعب الأهلي وى السلام.