الأهلي و4 من نجومه مرشحون لجائزة الأفضل في إفريقيا هذا العام

النادي الأهلي مدرج في قائمة المرشحين لجائزة أفضل ناد في القارة الأفريقية، هذا العام 2022.

ويأتي النادي الأهلي في قائمة من 10 أندية هي وفاق سطيف، تي بي مازيمبي، الوداد، أهلي طرابلس، أورلاندو بايرتس، بترو أتلتيكو، الرجاء، نهضة بركان، الاتحاد.

وكان الرباعي الكروي للنادي الأهلي الأول “محمد الشناوي – محمد عبد المنعم – إليو ديانج – علي معلول”، إلى جانب نجم ليفربول محمد صلاح ونجم أرسنال محمد النني ضمن القائمة المختصرة لجائزة أفضل لاعب أفريقي لهذا العام.

حقق الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي المركز الثاني في دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، بعد خسارته أمام الوداد المغربي، في المباراة التي أقيمت بالمغرب.