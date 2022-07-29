الأهلي يؤجل التجديد لرباعي الفريق.. تعرف على السبب

كشفت تقارير إعلامية أن إدارة النادي الأهلي قررت تأجيل تمديد عقود الرباعي ياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف وحسين الشحات حتى نهاية الموسم الحالي.

جاء قرار إدارة الأهلي بتأجيل تجديد الرباعية سالفة الذكر بسبب ضغوط مباريات بطولة الدوري المصري، وعدم تشتيت الانتباه في تلك الفترة الصعبة.

وأكدت التقارير أن هناك اتفاقًا أقرب للنهائي مع الرباعية لتمديد العقد الذي ينتهي في يونيو 2023، لكن ضغط المباريات في الدوري يؤجل التوقيع الرسمي للعقود.

ويهدف النادي الأهلي إلى تجديد عقود الفريق المكون من أربعة فرق للمحافظة على القوة الأساسية للفريق الموسم المقبل.

الفريق الأول يستعد لمواجهة الأهلي نظيره والمقاولون العرب غدا السبت في الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فريق الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري برصيد 54 نقطة.