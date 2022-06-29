الأهلي يتأخر بهدفين أمام سموحة في الشوط الأول

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الفريق الكروي الأولى بين النادي الأهلي ونظيره سموحة، بتقدم الجانب السكندري بهدفين.

ويواجه الفريق الكروي الأول، اليوم الأربعاء، النادي الأهلي، نظيره سموحة، في اليوم الثالث والعشرين من منافسات الدوري المصري الممتاز.

بدأت المباراة بضغوط هجومية من النادي الأهلي لكنها لم تترجم إلى أهداف، فاستطاع سموحة أن يخطف الهدف الأول في الدقيقة التاسعة عن طريق مروان حمدي.

واصل لاعبو الأهلي تهديد مرمى فريق الإسكندرية حيث أهدرت الفرص بشكل كبير.

واقترب محمد شريف من تسجيل هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 40 لكن الكرة اصطدمت بالقائم فيما سجل عبد الكبير الوادي الهدف الثاني لسموحة في الدقيقة 45.

ودخل الأهلي مباراة المركز الثالث في جدول الدوري المصري برصيد 44 نقطة.