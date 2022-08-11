الأهلي يتحرك لحسم صفقتي ثنائي انبي وفيوتشر

كشفت تقارير إعلامية أن النادي الأهلي بدأ في التحرك بشكل مكثف لتسوية صفقتين إنبي والمستقبل هذا الصيف.

وذكرت تقارير أن إدارة الأهلي بدأت مفاوضات جادة مع مسؤولي المستقبل لتسوية صفقة لاعبهم “بوبو” للموسم الجديد.

وقدم الأهلي اللاعب للمدرب البرتغالي ريكاردو سواريس، مدرب الفريق، ووافق على ضمه بعد أن رأى قدراته الفنية على أرض الملعب.

“بوبو” يرحب بالتوقيع من قبل النادي الأهلي ابتداء من الموسم المقبل لكن بشرط أن يتم ذلك من خلال إدارة ناديه.

من جهة أخرى كثف المسؤولون عن الأهلي مفاوضاتهم مع إدارة نادي إنبي للحصول على توقيع مصطفى شلبي لاعب المنتخب النفطي.

بدأت الإدارة الحمراء في فتح محادثات مع إدارة إنبي، من أجل معرفة التعويض الاقتصادي الذي سيشمله رسميًا.

ومن المتوقع أن يعقد مديرا الناديين جلسة خلال الفترات المقبلة، من أجل حسم الصفقة، بعد استقبال اللاعب للحضور عند اللمس.

ويهدف الأهلي إلى إبرام بعض الصفقات المتينة لتقوية صفوفه والعودة إلى المنافسة على البطولات في الموسم الجديد.