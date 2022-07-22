الأهلي يتحرك لضم بديل محمد الشناوي

كشفت تقارير إعلامية عن تحرك مسؤولي النادي الأهلي لتعاقد حارس جديد لدعم صفوف الفريق الأحمر الموسم المقبل.

قررت إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، دعم حارس مرمى الفريق الأول، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، من خلال تعيين حارس مرمى جديد، في مواجهة تراجع مستوى محمد الشناوي.

دفع انخفاض مستوى الشناوي وتكرار أخطائهم في الفترة الأخيرة مسؤولي الأهلي إلى التفكير في التعاقد مع حارس جديد في ميركاتو الصيف المقبل.

وأكدت التقارير أن إدارة النادي قررت التعاقد مع حارس مرمى خلال الميركاتو الصيفي، لدعم هذا الموقف الذي أصبح عبئًا كبيرًا على الفريق الأول.

يهتم محمد صبحي، حارس مرمى الزمالك السابق وفاركو الحالي، بتوقيع مديري الأهلي معه خلال إعارة الصيف المقبل لدعم حارس مرمى الفريق.

ويتوقع مسؤولو الأهلي تجديد المفاوضات مع محمد صبحي في الفترة المقبلة لتعزيز حارس الفريق في الموسم الجديد.