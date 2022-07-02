الأهلي يتخطى بتروجيت ويضرب موعدًا مع الزمالك في نهائي كأس مصر2022-2022

وانتهت أيام مباراة الفريق الأولى لكرة القدم بين النادي الأهلي ونظيره بتروجيت، بفوز جينيو روجو بهدفين نظيفين، ليحدد موعدا مع الزمالك في نهائي الكأس.

التقى الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي بنظيره بتروجيت، اليوم، على استاد القاهرة الدولي، في نصف نهائي كأس مصر من النسخة الماضية.

وبدأت المباراة بضغوط من لاعبي الأهلي، ترجمها محمد مجدي قفشة في الدقيقة السابعة، بهدف المباراة الأولى بعد تمريرة من علي معلول.

استمرت محاولات لاعبي الأهلي ضد بتروجيت، لكنها لم تثمر وتحولت إلى أهداف.

حاول لاعبو بتروجيت التغلب على محمد الشناوي لكن المحاولات لم تشكل تهديدا كبيرا للأهلي.

وأنقذ محمد الشناوي ركلة جزاء لصالح بتروجيت والتي سددها مصطفى الجمل في الدقيقة 44.

في الجزء الثاني كانت بداية مشاجرة بين الجانبين مع بعض المحاولات الهجومية التي لم تثمر.

وأهدر لاعبو الأهلي عدة فرص للتسجيل، حتى سجل محمد عبد المنعم الهدف الثاني في الدقيقة 72 بضربة رأس قوية من عرضية معلول.