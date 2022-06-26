الأهلي يتخطى بيراميدز ويضرب موعدا مع بتروجيت في نصف نهائي كأس مصر

تأهل الفريق الأول للنادي الأهلي رسميًا لنصف نهائي كأس مصر القديمة 2022-2022، بعد فوزه على فريق بيراميدز 2-1 في المباراة التي واجهتهم على استاد القاهرة الدولي، في ربع نهائي البطولة.

وجاء هدف الأهلي في الدقيقة 18 بعد ركلة ركنية نفذها النادي الأهلي على يمين مرمى بيراميدز والتي نفذها محمد مجدي أفشة عرضية داخل منطقة الجزاء استقبلها طاهر محمد طاهر بالمرمى. سقطت الكرة. رأسية وضعت الكرة في الشباك خلف الحارس شريف إكرامي.

وأصيب لاعب بيراميدز حسين السيد بإصابة دموية بعد اصطدامه بلاعب الأهلي محمد مجدي أفشة لكنه أكمل المباراة بعد تلقيه العلاج.

في الشوط الثاني استمرت المحاولات الهجومية للأهلي وبيراميديس، وحاول العبقري الأحمر انتزاع الهدف الثاني ليضمن فوزهم، فيما حاول فريق السماء الزرقاء التعادل والعودة للمباراة، وتعرضت لهجمات عديدة. كلا الفريقين الذين لم يعملوا على أهداف جديدة.

وتمكن حسام حسن من تسجيل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 91 من المباراة، بتسديدة منخفضة داخل منطقة الجزاء اخترقت مرمى شريف إكرامي.

صنع رمضان صبحي الفارق، حيث سجل الهدف الأول لبيراميدز في الدقيقة 95 من ركلة جزاء، ليهزم ريد جيني 2-1 ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر.

التقى النادي الأهلي بتروجيت في نصف نهائي كأس مصر القديمة.

وكان نادي الزمالك ضمن تأهله الرسمي لنهائي كأس مصر بعد فوزه على فريق أسوان، وسيواجه الفائز في مباراة الأهلي وبتروجيت.