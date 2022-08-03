الأهلي يتراجع عن صفقة نجم الزمالك السابق.. تعرف على السبب

النية داخل النادي الأهلي هي الانسحاب من إتمام صفقة العقد مع نجم الزمالك السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت تقارير إعلامية أن مسئولي النادي الأهلي قرروا إلغاء العقد مع أحمد رفعت الجناح الحالي لفريق المستقبل ولاعب الزمالك السابق خلال الصيف الحالي لميركاتو.

تردد صدى اسم أحمد رفعت بصوت عالٍ في أروقة القلعة الحمراء، خلال الفترة الأخيرة، ليكون ضمن عروض موسم الفريق الأحمر الجديد.

وكشفت تقارير إعلامية أن عددًا من أعضاء شركة الأهلي لكرة القدم رفضوا فكرة التعاقد مع أحمد رفعت بسبب سنه ؛ سيبلغ عمر اللاعب 29 عاما، عكس ما تخطط له شركة كرة القدم، والتي تريد خفض متوسط ​​عمر لاعبي الفريق.

قرر ريكاردو سواريس، مدرب فريق الأهلي، تأجيل تسوية انتقاله إلى القلعة الحمراء، إلى أن يتم التبادل بينه وبين اللاعبين المرشحين لتقوية مركز الجناح الأيسر في الفريق.

ويلتقي الأهلي مع نظيره فاركو، الأربعاء، على ملعب الأهلي وي السلام، في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.