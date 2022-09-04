الأهلي يتعاقد مع “ابن الهلال”.. صفقة مدوية

أعلن النادي الأهلي تعاقده الرسمي مع نايف كريري جناح فريق نادي الوحدة الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفِيْة لأندية الدرجة الأولى بالدوري الأصفر.

وتعاقد الأهلي مع الظهِيْر الأيمن نايف كريري على سبيل الإعارة لموسم كامل من الوحدة ليصبح سادس صفقة بقلعة الراقي.

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وانضم نايف كريري إلَّى قائمة لاعبي الأهلي الجدد، بعد التونسي يوسف العبدلي (مهاجم)، والجامايكي لويس جرابان (مهاجم)، والبرازيلي رينان ريبيرو (حارس المرمى)، وإبراهِيْم الزبيدي (الظهِيْر الأيسر)، والأرجنتيني ليساندرو ألزوغاراي ( الجناح الأيمن).”.

من هُو نايف كريري

نايف كريري (24 عاما) ظهِيْر أيمن سعودي بدأ مشواره الأولمبي فِيْ نادي الهلال، ثم انتقل على سبيل الإعارة إلَّى الفِيْحاء خلال موسم 2022-2022، ثم انتقل إلَّى أحد بصفقة بيع نهائية، فِيْ يوليو 2022.، ثم انتقل إلَّى الوحدة فِيْ سبتمبر 2022.

وكان الأهلي قد شهد فِيْ الأيام الماضية حملة تغيير واسعة، إثر حل مجلس إدارة النادي برئاسة ماجد النفِيْعي، وتعيين مجلس إدارة جديد برئاسة وليد معاذ، وكذلك وكذلك إقالة مدرب أوروجواي روبرت سيبولدي، وتعيين يوسف عَنّْبار مستشارًا فنيًا ومدربًا مؤقتًا للأهلي، بانتظار إعلان المدير الفني الجديد.

ويهدف الأهلي إلَّى العودة إلَّى طرق الانتصارات، بعد بداية هشة فِيْ مسابقة الدوري الأصفر للدرجة الأولى، والتي شهدت تعادلًا 1-1 مع القيصومة، وخسارة للأخدود بهدفِيْن نظيفِيْن، فِيْ الأول. والجولة الثانية من المسابقة.

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