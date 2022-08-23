الأهلي يتعاقد مع نجم الدوري الإنجليزي.. “صفقة تهز الشارع السعودي”

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفِيْعي، اتفاقية جديدة، فِيْ الميركاتو الصيف الحالي. استعدادًا للموسم الرياضي 2022-2023.

وكان الأهلي قد أعلن مؤخراً عَنّْ حصوله على شهادة “الأهلية المالية”. لتسجيل عروضهم الرسمية الجديدة، قبل أول مشاركة تاريخية لهم، فِيْ مسابقة “الدوري الأصفر”.

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الرقعي يبدأ أولى مشاركاته فِيْ “الدوري الأصفر” ؛ وسنواجه نادي القيصومة، الأربعاء المقبل، فِيْ اليوم الأول من المسابقة المحلية.

الأهلي يتعاقد مع نجم الدوري الإنجليزي

وفِيْ هذا السياق، أعلنت مصادر محلية لصحيفة “عكاظ” عَنّْ توقيع المهاجم الجامايكي لويس جرابان، فِيْ اتفاق انتقال حر.

وكشفت المصادر أن إدارة الأهلي توصلت إلَّى اتفاق نهائي مع غريبان. تمثيل أول فريق كرة قدم فِيْ الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

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لعب اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا كامل مسيرته الاحترافِيْة فِيْ إنجلترا ؛ ولد هناك ولديه الكثير من الخبرة المهنية فِيْ اسكتلندا.

المهاجم الجامايكي مثل العديد من عمالقة الأندية الإنجليزية. على وجه الخصوص أستون فِيْلا، كريستال بالاس، بورنماوث ونوتنجهام فورست.

طوال مسيرته الاحترافِيْة، سجل جرابان 168 هدفًا وصنع 41 هدفًا آخر، فِيْ 542 مباراة رسمية.