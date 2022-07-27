الأهلي يتقدم على المقاصة بأقدام ديانج في الشوط الأول

الاهلي

انتهى الشوط الأول من تصفيات الأهلي ومصر في الدوري المصري مؤخرًا، بتقدم الأحمر بهدف نظيف عن طريق لاعبهم أليو ديانج.

نجح عليو ديانج في تسجيل الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 23، بعد هجمة مرتدة سريعة من لاعبي الأهلي بسلسلة من التمريرات المتدرجة ذهابًا وإيابًا، والتي أنهىها أحمد عبد القادر بتمريرة وضعتها. فوق الكرة لزميله أليو ديانج على حافة منطقة الجزاء، الذي سدد تسديدة منخفضة قوية سكت الشباك على الجانب الأيسر من المرمى.

ودخل الأهلي اللقاء بتشكيلة مكونة من

حارس المرمى محمد الشناوي

الخطوط الخلفية محمود وحيد، ياسر إبراهيم، رامي ربيع، أيمن أشرف كريم فؤاد

خط الوسط محمد فخري، عليو ديانج، محمد مجدي أفشة، أحمد عبد القادر

خط الهجوم حسام حسن

ويدخل الأهلي تلك المباراة ويحتل المركز الثالث في جدول الدوري الممتاز برصيد 51 نقطة من 24 مباراة بفارق 9 نقاط عن المتصدر الزمالك.

وخاض الأهلي 24 مباراة هذا الموسم وحقق 15 مباراة وخسر 3 وتعادل 6 مرات.

ويحتل مصر المقاصة المركز الثامن عشر والأخير في الدوري المصري بـ11 مباراة من أصل 26 مباراة.

وحقق مصر المقاصة مباراتين فقط لكنه خسر 15 مباراة وتعادل 9 مرات.