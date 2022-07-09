الأهلي يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة فيوتشر في الدوري

تلقى طاقم التدريب في الفريق الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريز دفعة قوية قبل مواجهة المستقبل في الدوري المصري الممتاز.

ويواجه فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم نظيره فريق المستقبل لكرة القدم، الساعة 930 مساء الثلاثاء المقبل، في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

البشارة السارة للأهلي جاءت بانتظام، ياسر إبراهيم، مدافع الفريق، في جلسة التدريبات الجماعية بالقلعة الحمراء قبل مواجهة المستقبل، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن ياسر تعافى أخيرًا من آلام عضلاته الأمامية ومستعد للمشاركة في تدريبات الفريق ومبارياته وفقًا للرؤية. من الجهاز الفني.

وأكد أبو عبلة أن اللاعب أتم برنامج إعادة التأهيل بشكل كامل، وأظهرت الفحوصات أنه تعافى من الإصابة التي لحقت بالعضلة الأمامية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم نادي الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري برصيد 45 نقطة، بينما يتصدر الزمالك المنافسة برصيد 51 نقطة ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 49 نقطة.