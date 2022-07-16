الأهلي يتلقى هزيمة جديدة في الدوري على يد بيراميدز

تلقى الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي هزيمة جديدة في الدوري المصري الممتاز، أمام نظيره بيراميدز، بهدفين نظيفين، في اليوم الخامس والعشرين من بطولة الدوري المحلي.

افتتح فخر الدين بن يوسف التسجيل في الدقيقة 29 لصالح بيراميدز، وانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق السماوي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني باءت محاولات عودة الأهلي بالفشل حتى أضاف إريك تراوري الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 65 لينهي المباراة بفوز بيراميدز 2-0.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد بيراميدز إلى 53 نقطة ليحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري الممتاز فيما تجمد رصيد الأهلي عند 48 نقطة ليحتل المركز الثالث.