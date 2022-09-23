الأهلي يحارب على كل الجبهات.. المدرب والأجانب وعقوبات تأديبية

وتتورط إدارة النادي الأهلي فِيْ مواجهات على جبهات كروية مختلفة. لتحقيق حلم جماهِيْر الفريق بالعودة لدوري المحترفِيْن.

الإدارة الوطنية تواصل جهُودها. لحل أكثر من ملف مهم خلال الأيام الحالية ؛ يضاف إلَّى ذلك السرعة التي يتم بها الإعلان عَنّْ المدرب الجديد الذي سيقود الفريق رسميًا بدلاً من المدرب الوطني المؤقت يوسف عَنّْبار.

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كَمْا تتطلع إدارة الأهلي للعب أكثر من مباراة ودية خلال فترة التوقف الدولي الحالية ؛ من أجل إعداد اللاعبين جيداً لمنافسات الدوري “الأصفر” لأندية الدرجة الأولى.

* تجهِيْزات الأجانب .. وعقوبات تأديبية

إدارة الأهلي تحاول تجهِيْز لاعبين أجانب فِيْ الفريق. لهذا السبب، واصل الهُولندي هشام فائق والجزائري رياض بودبوز والأنغولي ميشال باستوس برنامجهم الخاص فِيْ نوبتين صباحية ومسائية، بإشراف المدرب السعودي يوسف الأنبار.

وفضلت الأنبار الاستمرار فِيْ برنامج الثلاثي، خلال فترة الإجازة بأكَمْلها، التي مُنحت لجميع اللاعبين، بعد مواجهة يوم الجمعة الماضي فِيْ اليوم الخامس من الدوري “الأصفر” للأندية الكبرى ضد أحد.

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وتحاول إدارة الأهلي أيضا فرض حالة من التركيز والجدية على الفريق، بفرض عقوبات على أي لاعب لا يرتكب، وهُو ما تجلى بوضوح فِيْ قرار تغريم التونسي يوسف العبدلي، بعد اعتذاره عَنّْ ذلك. عدم المشاركة فِيْ المباراة الأخيرة ضد أي شخص والتي انتهت بفوز الراقي بثلاثة أهداف نظيفة.

اعتمدت إدارة الأهلي على القواعد الداخلية للعقوبات التي أقرتها لجنة الاحتراف وشروط اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

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