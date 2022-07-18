الأهلي يحتفل بذكرى تتويجه العاشرة

احتفل النادي الأهلي، اليوم الاثنين، 18 يوليو، بذكرى فوزه باللقب العاشر لدوري أبطال إفريقيا.

فاز الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي بدوري أبطال إفريقيا للموسم قبل الأخير على حساب جنوب إفريقيا كايزر تشيفز بثلاثة أهداف دون رد.

وكتب الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “كتبت العاشر بقميص مليء بالألقاب”، الذكرى الأولى لتتويج فريقنا بالنجمة العاشرة.

يستعد الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي لمواجهة نظيره الزمالك في نهائي كأس مصر الخميس المقبل.

خسر فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم هدفين نظيفين أمام نظيره بيراميدز، أول من أمس السبت، في منافسات الدوري المصري الممتاز.