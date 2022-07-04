الأهلي يحجز على ممتلكات عبدالله السعيد

كانت هناك تقارير إعلامية مفاجئة وشخصية عن مصادرة الأهلي لممتلكات وأصول عبدالله السعيد، اللاعب الأول في فريق بيراميدز الكروي.

أفادت أنباء عن قيام بعض البنوك بالحجز على أرصدة عبدالله السعيد تنفيذا للحكم الصادر بحق اللاعب من مركز التحكيم والتوفيق الرياضي بالنادي الأهلي.

وحكم على الأهلي بغرامة قدرها 2 مليون دولار بالإضافة إلى المصاريف ورسوم التنفيذ، بعد أن احتال اللاعب على عقده مع النادي، ثم تخلى عن عقده مع أبناء جده ولعب لأندية مصرية.

وبحسب الحكم، يحق للأهلي الحجز على جميع أموال عبد الله السعيد، حتى يتم سداد الدين الذي صدر الحكم من أجله.

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الجونة، غدا الثلاثاء، في منافسات الدوري المصري الممتاز.