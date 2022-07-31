الأهلي يحدد بديل كريم فؤاد أمام فاركو

قرر مدرب الأهلي، ريكاردو سواريس، استبدال كريم فؤاد الظهير الأيمن للفريق، في مباراته القادمة ضد فاركو في الجولة 28 من بطولة الدوري.

موعد مباراة الأهلي وفاركو

ويواجه الأهلي نظيره فاركو الثلاثاء المقبل، في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري الممتاز، على ملعب الأهلي و السلام.

تنطلق أحداث مباراة الأهلي وفاركو في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاعها أون تايم سبورتس، المذيع الرسمي لمباريات الدوري.

كريم فؤاد سيغيب عن مباراة فاركو

الأهلي يخسر كريم فؤاد أمام فريق فاركو الأربعاء المقبل، لتلقيه الإنذار الثالث خلال مباراة المقاولون العرب التي أقيمت أمس على ملعب “عثمان أحمد عثمان” بالجبل الأخضر.

استبدال كريم فؤاد على رأس شركة فاركو

محمد هاني سيقود مرة أخرى مهاجم الأهلي الأيمن أمام فاركو في المباراة القادمة لتعويض غياب كريم فؤاد.

وغاب هاني عن مباراة المقاولون العرب أمس السبت بسبب تكدس الإنذارات، وحصل على إنذار ثالث في مباراة مصر للمقاصة، في اليوم السابق، للعودة إلى الفريق أمام فاركو في مباراة الثلاثاء المقبل.

نتيجة مباراة الأهلي والمقاولون

تعادل فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم بدون أهداف مع المقاولون العرب في مباراة مؤجلة من الجولة الـ21 من الدوري الممتاز.