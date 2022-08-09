الأهلي يحدد سعر بيع ميكيسوني

حدد النادي الأهلي سعر بيع لويس ميشيسوني، أول لاعب في فريق كرة القدم بالنادي، بعد تلقيه عدة عروض لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار المصدر الإعلامي محمد شبانة، في تصريحات متلفزة ببرنامج “Box to Box” الذي تبثه قناة ETC الفضائية، إلى أن إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب حددت سعر بيع الميكسوني. .

وأوضح أن مجلس إدارة النادي الأهلي اشترط الحصول على مليون دولار، مقابل بيع لويس ميكيسوني لنادي الهلال السوداني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ويمكن أن يتناقص برغبة الأهلي. لبيع اللاعب.

وأشار “سيمبا التنزاني عرض 500 ألف دولار لشراء ميتشيسوني، لكن إدارة الأهلي حجبت المبلغ وأصرت على الحصول على مليون دولار، أو قيمة الصفقة لشرائه بـ 900 ألف دولار”.