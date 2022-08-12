الأهلي يحدد موعد عودة لاعبه المصاب للتدريبات الجماعية

كشف جهاز الأهلي الطبي، عن انتظام موعد اللاعب أحمد نبيل كوكة لاعب الأهلي، في حصص التدريب الجماعية للفريق.

وتغيب كوكا عن تدريبات ومباريات الأهلي خلال الفترة الماضية بسبب تمزق في عضلة الفخذ الخلفية.

ويخضع كوكا لفحص طبي بعد المباراة لـ Red Genie أمام غرفة المقاصة في كأس مصر لتحديد موقعه في التدريبات الجماعية ومن ثم المشاركة في المباريات الرسمية.

خلال الفترة الماضية، خضع اللاعب لبرنامج إعادة تأهيل للتعافي من إصابة في الركبة وهو الآن جاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بعد مباراة البنط.

ويبدأ الأهلي ظهر اليوم استعدادا للتخليص المقرر يوم غد الأحد في دور الـ16 لكأس مصر.