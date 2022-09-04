الأهلي يحدد مَوعِد ضم بديل سيبولدي.. وقرار حاسم بشأن الأجانب

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، عَنّْ آخر التطورات داخل فريق الأهلي لكرة القدم الأول، إلَّى جانب استقالة إدارة النادي برئاسة ماجد النفِيْعي، وتعيين مجلس مؤقت برئاسة وليد معاذ.

ويواجه الأهلي نظيره الخلود، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة”، مساء غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الأصفر. 2022 – موسم 2023 “.

وكان الأهلي قد قرر إقالة الأوروغوياني روبرت سيبولدي من إدارة فريق كرة القدم الأول لسوء النتائج، مع تعيين يوسف عَنّْبار مستشارًا فنيًا ومديرًا فنيًا مؤقتًا للفريق، بانتظار التعاقد مع المدرب الجديد.

تعيين مدرب جديد

وأكدت صحيفة الاقتصادية، أن إدارة الأهلي برئاسة وليد معاذ، أرجأت تصفِيْة ملف العقد مع مدرب الفريق الأجنبي الجديد إلَّى ما بعد مباراة الخلود.

وأوضحت الصحيفة أن هناك أكثر من اسم مقترح لإدارة الأهلي، من بينهم التشيلي لويس سييرا، المدرب السابق لنادي الاتحاد، البلجيكي يانيك فِيْريرا، الجزائري نور الدين زكري، التونسي فتحي. – جبل عبد الرزاق الشابي وجميعهم سبق لهم العمل فِيْ دوري المحترفِيْن.

إضافة إلَّى حبيب بن رمضان الذي يمتلك سيرة ذاتية قوية بالصف الأول بالدوري “الأصفر”، بعد نجاحه فِيْ قيادة 6 أندية لترقي إلَّى دوري المحترفِيْن.

موقف المهنيين الجدد

تدرس إدارة الأهلي التعاقد مع أكثر من لاعب أجنبي، قبل أيام قليلة من إغلاق الانتقالات الصيفِيْة، ويصل المغربي نور الدين أمرَابِطْ، نجم نادي النصر السابق، والهُولندي هشام فايق، إلَّى المقدمة. لاعبين يخضعون لعقود فريق إدارة الأهلي.