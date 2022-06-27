الأهلي يحذر مدربه الجديد من تكرار أخطاء موسيماني

وطالبت إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، من ريكاردو سواريس مدرب الفريق الأول عدم تكرار نظيره بيتسو موسيماني، قبل تولي المهمة الفنية للفارس الأحمر.

وقال الصحفي محمد شبانة، في تصريحات متلفزة في برنامجه “Box to Boo Kiss” الذي تبثه قناة ETC الفضائية، إن إدارة الأهلي طلبت من البرتغالي ريكاردو سواريس عدم التفاعل مع الإعلام البرتغالي أو المصري.

وأوضح محمد شبانة، أن هناك حالة من الغضب لدى مسؤولي مديرية كرة القدم بالنادي الأهلي، تجاه المدرب الجديد، لأنه سرب لوسائل الإعلام البرتغالية خبر توليه تدريب الأهلي قبل الإعلان عن ذلك. صفقة.

وأكد محمود الخطيب للمدرب البرتغالي ريكاردو سواريس أن الأهلي لم يعتاد على هذا النوع من التسريبات والمحادثات الإعلامية المتعلقة بما يحدث داخل مناطق النادي المغلقة، موضحا أن المحادثات الإعلامية هي أزمة يعاني منها النادي. الأهلي في الفترة الأخيرة، خاصة مع بيتسو موسيماني، المدرب السابق، وأن هناك مخاوف من تكرار الأمر مع المدرب الجديد، وهو ما جعل الخطيب يطالب بإغلاقه مبكرًا.