الأهلي يحذر نجمه من العروض الوهمية

حذر مسئولو النادي الأهلي أول لاعب في فريق كرة القدم من الوقوع في عروض وهمية من بعض وكلاء اللاعبين.

سيواجه فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم نظيره فيوتشر مساء الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة صباحا بملعب السلام وي، في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

طالب الجهاز الفني للأهلي، برئاسة ريكاردو سواريس ولاعب الوسط المالي عليو ديانج، بعدم التأثر بالحديث عنه من وكلاء اللاعبين أو بعض وسائل الإعلام حول وجود عروض أجنبية لتوظيفه.

وأصر الجهاز الفني على ضرورة التركيز خلال المرحلة الحالية مع الأهلي، من أجل حسم لقب الدوري المصري وبطولة كأس مصر.

وأكد مسؤولو الأهلي للاعب عدم تلقي أي عرض رسمي لتوظيفه حتى الآن، وأن ما يتم رفعه ما هو إلا عروض وهمية من وكلاء اللاعبين.

ارتبط اسم Aliu Diang خلال الفترة الماضية ببعض العروض من مختلف الأندية، بما في ذلك تركيا والخليج وفرنسا.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم نادي الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري برصيد 45 نقطة، بينما يتصدر الزمالك المنافسة برصيد 51 نقطة ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 49 نقطة.