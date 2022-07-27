الأهلي يحسم التعاقد مع 6 صفقات

وأكد المنفذ، أمير هشام، أن مجلس إدارة النادي الأهلي سيدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بـ 6 اتفاقيات، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة

تنطلق مباراة الأهلي والجونة اليوم الأحد 27 يوليو الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

كما ستبدأ مباراة المارد الأحمر ضد فريق الفيومي في تمام الساعة 1000 بتوقيت مكة المكرمة.

وتأتي مباراة الأهلي ومصر المقاصة ضمن اليوم السادس والعشرين من الدوري المصري.

القنوات التي تبث مباراة التوضيح بين الأهلي ومصر

تُذاع مباراة الأهلي ومصر المقاصة المقرر إقامتها على ملعب “المقاولون العرب” على قناة أون تايم سبورت.

وقال هشام في تصريحات إذاعية “خلال برنامجه الإذاعي، سيوقع الأهلي ثلاث صفقات أجنبية لتعزيز صفوفه خلال الموسم المقبل”.

وأضاف “النادي الأهلي قرر توقيع 6 اتفاقيات، مما يشير إلى أن قسما كبيرا من الفريق لم يغادر”.