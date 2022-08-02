الأهلي يحسم صفقة مهاجم سوبر

كشف فرج عامر، الرئيس السابق لنادي سموحة، عن اتفاقية هجومية جديدة لدعم صفوف الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي.

يتطلع مسؤولو النادي الأهلي إلى تعزيز صفوف الفريق الكروي الأول للنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب فرج عامر، عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “الأهلي استأجر مهاجمًا أفريقيًا فريدًا وقويًا وسجل أهدافًا وسريعًا، ويلعب دوليًا في منتخب بلاده ويبلغ طوله 186 سم. طويل.”

موعد مباراة الأهلي وفاركو

يواجه الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي نظيره فاركو، غدا الأربعاء، في اليوم الثامن والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة في تمام الساعة 900 مساءً بتوقيت القاهرة، ويلعب الأحمر المباراة بينما يجلس في المركز الثالث برصيد 55 نقطة.

تضمنت قائمة الأهلي

محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبرت، محمود متولي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام حسن، وليد سليمان، أيمن أشرف، عليو ديانج، محمد مجدي أفشة، محمود وحيد، علي معلول، محمد محمود، بيرسي تاو، محمد عبد منعم ولويس ماسونى ومحمد هاني ومحمد فخري ومحمد أشرف وزياد طارق.